“Patto Sud” e compensazioni, in gara lavori via Recanati, via Cairoli e piazzale Valsè

Gela. In attesa che la Regione faccia chiarezza sul capitolo delle compensazioni minerarie, che spettano alla città ma che pare debbano essere rifinanziate, a Palazzo di Città si sbloccano le procedure per le gare di tre progetti. E’ stata pubblicata l’intera documentazione per la riqualificazione di via Recanati (il totale è di 1 milione 251 mila euro), per i lavori che copriranno via Cairoli (l’ammontare è di 840 mila euro) e per gli interventi nel piazzale Suor Teresa Valsè, a Macchitella (da 580 mila euro). Per almeno due dei progetti, ora arrivati alla fase di gara, nel maggio dello scorso anno era stato necessario rivedere le carte a seguito di modifiche del codice degli appalti. I tecnici del settore lavori pubblici ora sono arrivati alla tappa finale, almeno per questi tre progetti. Da inizio anno, su decisione del dirigente Antonino Collura, è stata costituita una task force interna che sta effettuando un monitoraggio su tutte le procedure, già finanziate, che dovranno arrivare alla gara entro fine 2021, per non perdere i fondi.