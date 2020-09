“Patto Sud”, lavori affidati e mai partiti: “Aziende hanno risposto a solleciti Comune”

Gela. Sulle sorti dei progetti del “Patto per il Sud”, obiettivo dei tagli imposti dalla Regione, incombono anche i tempi lunghi di avvio dei cantieri già appaltati. Mesi fa, ben prima dell’emergenza Covid, era stata annunciata la partenza dei lavori di viale Mediterraneo, via Bresmes e via Niscemi. Importi ingenti, ma cantieri che non sono mai partiti, nonostante le firme sui contratti. Anche nelle ultime settimane, i tecnici del settore lavori pubblici hanno avuto interlocuzioni con le aziende che si sono aggiudicate gli affidamenti. Pare che l’impedimento principale abbia riguardato la variazione dei costi per la definizione dei piani di sicurezza, legati all’emergenza Covid. Neanche l’assessore Ivan Liardi (reduce da una riunione a Catania con i tecnici della Regione sui progetti del lungomare e dello svincolo Manfria-Roccazzelle) se la sente di fornire date precise per l’inizio dei lavori. Entro fine mese, però, potrebbero partire i cantieri per la riqualificazione di via Niscemi.