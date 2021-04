Paura Covid in città, altri 32 casi e in totale 523 positivi: un paziente morto

Gela. Il contagio da Covid in città non accenna a diminuire. Nelle ultime ventiquattro ore, sono 32 i nuovi positivi, in isolamento domiciliare. Il totale sale a 523 contagiati. La gravità della situazione è evidenziata anche da un altro decesso di un paziente gelese, positivo al Covid. E’ il sessantottesimo. Un paziente gelese è stato trasferito in terapia intensiva. I guariti sono dodici.