Paura Covid in città, Greco: “Preoccupato ma per ora nessuna chiusura”

Gela. “Se fosse necessario, non mi tirerò indietro nel disporre nuove chiusure. Ad oggi, però, chiedo a tutti prudenza e il rispetto delle misure. Mascherina sempre, igenizzante e distanziamento sociale”. Il sindaco Lucio Greco prende atto dell’impennata di contagi che si è registrata in città negli ultimi giorni. E’ stata abbondantamente superata quota quaranta. “Sono molto preoccupato, e percepisco altrettanta preoccupazione da parte dei miei concittadini. E’ legittimo – dice – dato che nemmeno durante il lockdown abbiamo raggiunto questi numeri, ma posso garantire che sono costantemente in contatto con Asp e prefettura e che, se dovesse profilarsi la necessità di imporre nuove chiusure, non mi tirerò indietro. Queste, però, sono decisioni che riguardano le vite di molte persone, e non possono assolutamente essere prese a cuor leggero. La Dad che tanti invocano dev’essere l’ultima spiaggia, idem lo stop alle attività commerciali, perchè già tante famiglie sono in ginocchio a causa di questa emergenza. La paura è normale, ma non ci deve sopraffarre o alla fine conteremo più morti di crisi che di virus. Ad oggi, sebbene molto delicata, la situazione non è tale da spingere ad una nuova quarantena obbligatoria per tutti, il sistema sanitario regge e basta un po’ di cautela per arginare l’avanzata del Covid-19”.