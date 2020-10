Paura Covid in città, prefettura: “Più controlli nella movida e nei locali”

Gela. Un ulteriore rafforzamento dei controlli nei locali e nella movida cittadina, per tentare di limitare il contagio da Covid 19. E’ stato deciso in prefettura, a Caltanissetta, nel corso di un incontro, al quale hanno partecipato anche i rappresentanti delle forze dell’ordine e lo stesso prefetto Cosima Di Stani. Gela, Caltanissetta e Niscemi vengono considerati centri sensibili per il contagio. Il rafforzamento è stato stabilito per evitare assembramenti e assicurare il rispetto di misure ritenute fondamentali coma l’uso della mascherina.