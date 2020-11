Paura Covid, sindaco chiude anche scuole e mercati

“Tutte le circolari diramate dalla Regione– ha detto il sindaco Lucio Greco in videoconferenza – evidenziano come la decisione della chiusura non spetti ai Sindaci, ma debba essere ampiamente concertata. Io, però, come detto più volte, ho il dovere di partire dai numeri inerenti la curva dei contagi, e poiché sono nettamente in salita ritengo sia il momento di fermarsi per qualche giorno, optando per la DAD ove possibile”. Sia l’interdizione di diverse zone della città che la chiusura di scuole e mercati avranno una durata non inferiore ai 10 giorni.