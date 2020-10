Paura Covid, “situazione critica in città”: Greco, “controlli su ospedale e movida”

Gela. “Siamo in una situazione di pericolo, molto critica”. I numeri del contagio da Covid in città, con 74 contagiati e 7 ricoverati, preoccupano ancora di più il sindaco Lucio Greco, l’amministrazione comunale e l’intero consiglio. Il sindaco ha convocato una conferenza stampa d’urgenza. Sotto esame ci sono valutazioni sullo svolgimento del mercato settimanale e sulla movida. “Ancora più controlli e opera di sensibilizzazione”, ha spiegato l’avvocato. All’incontro hanno partecipato i componenti della commissione sanità, con il presidente Rosario Trainito, che ha avanzato proposte in tal senso. Probabilmente, ci saranno agenti in borghese a vigilare sulla movida e sul rispetto delle misure. “Non vogliamo che la città diventi zona rossa”, ha detto il consigliere Udc Salvatore Incardona. Sono già stati effettuati sopralluoghi nei cimiteri per assicurare le misure di sicurezza. Come chiesto anche dalla commissione sanità, sono previsti sopralluoghi in ospedale, per accertare il rispetto delle misure anti-Covid. Greco ha coinvolto l’intera maggioranza e l’opposizione.