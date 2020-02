Paura da Coronavirus, amuchina e mascherine vanno a ruba anche in città

Gela. L’allarme per il contagio da Coronavirus sta avendo effetti da panico anche in città. Prima la bufala del primo caso di contagio e relativo isolamento in ospedale che ha costretto il primario del Pronto Soccorso a dover smentire seccamente, ora scatta la corsa a mascherina ed amuchina.

E’ una bella domenica mattina oggi in città ed ogni angolo di strada è affollato di cittadini e bambini in maschera ma quei pochi negozi di prodotti per l’igiene aperti sono stati presi d’assalto da cittadini che hanno acquistato in maniera spropositata amuchina ed altri detergenti per le mani. “Ho trovato gente ad attendere dietro il negozio quando ho alzato la saracinesca alle 9 – racconta un commerciante – erano soprattutto donne che hanno acquistato interi flaconi di amuchina o altri detergenti simili. In effetti da alcuni giorni stiamo vendendo intere scorte di questo genere di prodotti”.