Paura in via Parioli, esplosioni nella zona residenziale: residenti pronti ad un esposto

Gela. Vere e proprie esplosioni che ieri sera hanno preoccupato i residenti di via Parioli. Sono state avvertite anche a molta distanza dalla zona, che è una di quelle residenziali del quartiere. Qualche residente, questa mattina, ha notato a terra quelli che sembrano bossoli. Dopo le esplosioni, sono state contattate le forze dell’ordine, intervenute proprio in via Parioli. Chi vive nella zona, e non è la prima volta, lamenta un clima di forte preoccupazione. Non solo i fatti di ieri. Quasi ogni sera, si verificano liti e gli schiamazzi notturni sono una consuetudine.