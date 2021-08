Paura in via Recanati, tre i feriti nell’incidente della notte: trasferiti in ospedale

Gela. Quanto accaduto nella notte, in via Recanati, poteva avere conseguenze ancora peggiori. Sono tre, in totale, i feriti arrivati all’ospedale “Vittorio Emanuele”, dopo l’incidente che ha coinvolto gli occupanti di una Citroen C3 e il conducente di una Fiat Punto. In base ad una ricostruzione, condotta dai carabinieri intervenuti, la Fiat Punto avrebbe colpito gli occupanti della Citroen, che stavano scendendo dalla vettura. Forse nel tentativo di evitarli, il conducente della Fiat avrebbe effettuato l’ultima manovra, prima che la vettura si ribaltasse.