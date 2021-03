Paura per vaccini AstraZeneca, aumento delle disdette: Gnoffo, “fidatevi della scienza”

Gela. Il caso dell’insegnante trentottenne colpita da un’emorragia cerebrale, alcuni giorni dopo la somministrazione della prima dose del vaccino anti-Covid AstraZeneca, e le verifiche in corso anche a livello nazionale, hanno fatto aumenntare la paura, in città. Tanti utenti, già prenotati per il vaccino, l’hanno disdetto. Una situazione che preoccupa l’assessore Nadia Gnoffo, che aveva preannunciato l’intenzione di richiedere una copertura totale sul personale scolastico. “In queste giornate di dubbi e di ansia, il mio primo pensiero va alla giovane insegnante gelese che sta lottando in un letto di ospedale. Il mio augurio più grande è che possa presto tornare a riabbracciare la propria famiglia. Adesso è compito dei medici e della magistratura scoprire se la sua condizione sia legata alla somministrazione del vaccino. Ad oggi, non è stata dimostrata alcuna correlazione, ma è giusto che si vada a fondo per fare luce su ogni singolo dubbio che questa vicenda può sollevare. Da donna delle istituzioni, però, non posso che manifestare la mia preoccupazione per l’improvviso picco delle disdette da parte di chi doveva sottoporsi a vaccino in questi giorni. Avere paura è umano – dice l’assessore – e legittimo, ma abbiamo il dovere di fidarci della scienza. Al momento, non è stato provato alcun nesso di causalità tra i vaccini e i presunti gravi effetti collaterali. Le statistiche sul numero complessivo di vaccini somministrati, anzi, sono confortanti”.