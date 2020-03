Paura virus, “Eni acquisti respiratori e mascherine”: commissione, “metta a disposizione strutture”

Gela. Con un’emergenza che preoccupa tutti, i consiglieri della commissione sanità si rivolgono anche ad Eni. Sono convinti che debba essere il sindaco Lucio Greco a chiedere alla multinazionale di acquistare sistemi in questa fase molto importanti. “Respiratori per la terapia intensiva, caschi respiratori, tute e mascherine da destinare all’Asp Cl2 – questo chiedono i consiglieri – per potenziare il presidio ospedaliero e fronteggiare al meglio l’emergenza da Coronavirus. Il “Vittorio Emanuele” assiste tutti i cittadini che risiedono nei Comuni limitrofi, vicini alla Raffineria, ma siamo consapevoli che la mancanza del reparto di malattie infettive e la poca disponibilità di posti letto in terapia intensiva potrebbe necessitare l’uso di ulteriori locali”.