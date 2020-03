Paziente covid-19, “Sanificato il percorso della madre venuta a contatto col personale”

“Il paziente non è andato al triage – assicura Alessandro Caltagirone, manager dell’Asp di Caltanissetta – Al triage del Pronto soccorso è transitata la mamma che ha chiesto informazioni su cosa fare per il figlio che aveva una problematica di natura vascolare. Dopo le informazioni ricevute hanno deciso di ricoverare il figlio fuori provincia – aggiunge il direttore generale -Appena saputo del risultato del test è stato sanificato, a scopo precauzionale, il percorso fatto dalla madre”.

Il direttore del presidio ospedaliero di via Palazzi assicura che il paziente positivo al covid-19 “non è mai venuto a contatto direttamente con alcun operatore sanitario. Il medico di turno – conclude – ha consigliato alla donna di recarsi a Vittoria per la patologia vascolare”. Il Pronto soccorso dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria è stato sanificato in quanto perché il paziente gelese di 32 anni aveva ricevuto le prime cure, entrando in contatto con diverse persone e operatori sanitari, perché non ritenuto paziente covid-19.