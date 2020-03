Paziente gelese trasportato a Caltanissetta per sospetto Covid-19: si era trasferito a Manfria

Al reparto di malattie infettive del “Sant’Elia” sono attualmente presenti sei pazienti, tutti in condizioni stabili. Alcuni saranno trasferiti in altri reparti, quando arriverà ufficialmente il risultato negativo. La paziente di Sciacca e quello di San Cataldo, risultati ufficialmente positivi, rimangono in condizioni stabili. In terapia intensiva è ricoverato il paziente di Licata, a sua volta in condizioni stabili.