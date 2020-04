Paziente positivo sta meglio, lascia terapia intensiva “Vittorio Emanuele”: non aumentano contagi

Gela. Ha lasciato la terapia intensiva uno dei pazienti positivi al Covid e che era stato ricoverato al “Vittorio Emanuele”. Ora, è nel reparto di malattie infettive. Le sue condizioni fanno ben sperare. In città, il dato rimane costante, con diciotto positivi. Sono 131 in tutta la provincia. Anche al “Sant’Elia” di Caltanissetta cinque pazienti hanno lasciato malattie infettive e sono stati trasferiti nella Rsa o in quarantena domiciliare, anche se ancora positivi ma in condizioni che non preoccupano.