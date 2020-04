Paziente positivo transitato dal Pronto soccorso, l’accesso covid-19 era occupato

Era stato il manager dell’Asp di Caltanissetta, in quest’ultima circostanza, a dare garanzie sulla sicurezza del Pronto soccorso parlando di avvenuta disinfezione del percorso fatto dalla madre. “Il paziente non è entrato al triage del Pronto soccorso – aveva detto Luciano Fiorella, direttore del presidio ospedaliero – dove invece è transitata la mamma che ha chiesto informazioni su cosa fare per il figlio che lamentava problemi vascolari. Appena saputo del risultato del test è stato sanificato, a scopo precauzionale, il percorso fatto dalla madre”. Nessuna indiscrezione, invece, è stata ancora resa nota sulle contromisure avviate dopo l’accesso del paziente di 56 anni attualmente ricoverato in una stanza isolata del centro covid-19, ricavato, per gestire l’emergenza coronavirus, nei locali liberati dell’unità operativa di Medicina. Erano state le sigle sindacali del comparto sanità a chiedere alla direzione strategica dell’Asp cl2 di adottare tutte le contromisure a tutela del personale sanitario dell’ospedale “Vittorio Emanuele”, contestando il percorso dedicato allestito per il costruendo centro covid-19. Anche il sindaco Lucio Greco aveva criticato la gestione sanitaria evidenziando “ritardi nei lavori di completamento dell’unità di Malattie infettive” prima di ipotizzare che “l’ospedale non è preparato a fronteggiare un picco di contagi da coronavirus”. Da allora è stato attivato il laboratorio di lettura tamponi lasciando congelato il contestatissimo percorso dedicato che ieri avrebbe mostrato evidenti falle.