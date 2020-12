Pazienti speciali, piccoli manufatti ai tempi del covid

Gela. I pazienti speciali dell’Aias si sono affidati alla creatività e manualità per superare gli effetti negativi da covid. Guidati dai professionisti del centro di Borgo Manfria, presieduto da Anna Maria Longo, hanno realizzato diversi manufatti in vista della mostra finale che ogni anno viene da loro organizzata durante il periodo natalizio. Nonostante l’emergenza covid abbia comportato difficoltà e limitazioni nell’organizzazione dell’esposizione finale, con qualche accorgimento in più per garantire la sicurezza, la mostra è stata allestita all’interno dei locali della struttura, dando così ad ognuno di loro la soddisfazione di poter mostrare a tutti le loro realizzazioni.