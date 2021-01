Pc alle scuole, Banco digitale alla “Romagnoli”: “Oltre la Dad per diritto allo studio”

Gela. L’esperimento del Banco digitale si è ormai trasformato in una realtà consolidata, sorta in uno dei periodi più difficili per l’intero sistema scolastico, non soltanto in città. La pandemia ha messo a dura prova gli istituti e la didattica a distanza non è accessibile a tutti, soprattutto se non si hanno mezzi economici sufficienti. Il Banco digitale, fondato dall’avvocato Francesco Giocolano, è attivo già da alcuni mesi e negli scorsi giorni sono stati donati altri dieci computer, destinati all’istituto “Ettore Romagnoli”. Lo stesso Giocolano ed Enzo Sferrazza hanno provveduto alla consegna, direttamente al direttore servizi generali amministrativi della scuola, Chiara Ficarra.