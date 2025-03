Pd amplia la base locale, aderisce l’ex assessore Favitta

Gela. Il Pd continua ad allargare la propria base locale. Ieri, l’ufficialità dell’adesione dell’avvocato Viviana Altamore. La stessa decisione l’ha presa un altro ex esponente della giunta Di Stefano, Giuseppe Favitta. Anche in questo caso, la conferma arriva dalla struttura commissariale del partito. Per Favitta è un ritorno. Aveva già fatto parte del gruppo locale dem. Si era poi avvicinato ai civici di “Una Buona Idea” anche se in giunta ha rappresentato il Pci.