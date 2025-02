“Pd centrale nel progetto, avremo ciò che ci spetta”, Arancio: “Vicesindaco? Prima il bilancio”

Gela. Il Pd, rimasto decisamente “freddo” rispetto all’ingresso del neo assessore Morselli, è comunque un pezzo importante dello scacchiere di governo della città. Il sindaco Di Stefano lo ha ribadito su più fronti e lo ha confermato proprio ai democratici, durante l’incontro della scorsa settimana. I dem guardano con convinzione maggiore al “modello Gela”, inizialmente approcciato con qualche scetticismo in più. Con due assessori, sei consiglieri comunali e una Ghelas condotta da un loro tesserato, l’ex segretario cittadino Guido Siragusa, sicuramente non si pongono in un ruolo di nicchia. “Non c’era bisogno delle rassicurazioni del sindaco – dice il commissario del partito Giuseppe Arancio – sappiamo bene di avere un peso importante nel progetto e i risultati elettorali parlano chiaro. Siamo convinti di questo, così come siamo altrettanto convinti che il partito sarà rappresentato proporzionalmente all’esito elettorale. Avrà un terzo assessore e anche oltre”. La ridefinizione della giunta, che ha aperto le porte a Morselli, con un passato tra le fila democratiche e reduce dall’esperienza della giunta Greco, avrebbero preferito posticiparla. “Abbiamo sempre detto – aggiunge Arancio – che era una questione da valutare, nella sua interezza, dopo l’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato. E’ questa la nostra priorità. Avremmo voluto evitare fasi differenti. Il sindaco ha deciso e va bene così. La vicesindacatura? Ne parleremo dopo il bilancio. Penso che non sia urgente individuare un vicesindaco ma è essenziale invece arrivare agli obiettivi amministrativi che ci siamo posti”. Il commissario cittadino del Pd, lo scorso anno, ha esordito nella giunta appena insediatasi a Palazzo di Città. Arancio ha poi lasciato, seguendo esigenze personali e di partito. Non ha mai fatto forzature e ha pure rinunciato fin da subito a ogni indennità. I democratici vogliono essere determinanti, a Palazzo di Città e non solo. Sabato, gli stati generali progressisti e civici segneranno un punto non indifferente. Proprio i vertici regionali del Pd e del Movimento cinquestelle hanno scelto la città per ricalcare quasi le orme dell’agorà politica che ha portato alla vittoria di Di Stefano. Chiaramente, il focus è sulle provinciali ma non solo. “In provincia abbiamo più di cinquanta consiglieri comunali – continua l’ex parlamentare Ars – vogliamo essere decisivi. Di Stefano candidato alla presidenza della Provincia? Valuteremo. Il progetto va costruito con tutte quelle forze che hanno i requisiti per farvi parte”. Arancio, sia nella sua breve esperienza in giunta sia alla guida del Pd locale, ha fatto da traghettatore in un partito che “inizialmente era in difficoltà”.