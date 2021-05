Pd dice addio all'”arcobaleno” di Greco: Siragusa sceglie Russotto e Barone

Gela. Se il confronto politico tra il sindaco Lucio Greco e i forzisti è ancora aperto (a caccia di maggiori sicurezze), quello tra l’avvocato e i dem è ufficialmente archiviato. Anche questa sera, durante la direzione cittadina del Pd, i democratici hanno messo distanze enormi rispetto alla linea amministrativa del sindaco. Nessun ritorno in giunta, come era stato ipotizzato fino a qualche settimana fa, ma soprattutto dialogo solo se sarà necessario. La segreteria di Guido Siragusa non vuole più attendere e soprattutto non ha intenzione di rinnovare un patto politico che due anni fa portò il Pd (seppur attraverso una lista civica) a sostenere la coalizione del sindaco. Non ci sono margini per ricostruire il rapporto. Sia la segreteria cittadina che quella provinciale, retta da Peppe Di Cristina (che già un anno fa decretò l’addio alla giunta), seguono la stessa frequenza politica. La presenza decisionale sempre più consistente del deputato regionale forzista Michele Mancuso, che ha messo un fermo ripresa del dialogo tra Pd e Greco, è tra le “debolezze” che i democratici contestano al sindaco, a sua volta ritenuto poco incline alla condivisione delle scelte. Probabilmente, domattina la segreteria locale del Partito Democratico renderà pubblico un documento, anche sull’attuale situazione politica in città.