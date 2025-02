Pd e Di Stefano avanti insieme, “dem fondamentali”: “Bilancio essenziale, scelte toccano al sindaco”

“Il ruolo del Pd è fondamentale nel nostro progetto – aggiunge Di Stefano – stanno dimostrando di saper lavorare per la città. E’ un partito risulato determinante e avrà le rappresentanze decise. Non c’è un concetto prima uno e poi l’altro. La mia posizione verso il Pd non verrà mai intaccata”. Non è stato un confronto basato su ruoli e deleghe ma più in generale dem e “modello Gela” intendono andare avanti sulla stessa linea, con il sostegno al sindaco, probabilmente anche per le provinciali di secondo livello. Vicesindacatura e deleghe sono passate in secondo piano in un incontro che è servito a definire punti importanti. “Non abbiamo discusso di cariche e di nomi – dice Arancio – abbiamo espresso la nostra posizione. Per noi, è opportuno riassettare la giunta dopo l’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato. Uscire dal dissesto è fondamentale e con il bilancio possiamo ridurre le tasse ai cittadini. Potremmo uscire dal dissesto senza norme specifiche a differenza di grandi città come Catania. Il sindaco deciderà e le scelte le farà lui. In funzione al consenso ci sarà la rappresentanza. E’ un criterio di equilibrio. Abbiamo toccato concetti e saremo poi noi, al nostro interno, a decidere per quello che concerne il partito”. Pur nella diversità di alcune posizioni, il legame politico tra i democratici e il sindaco sembra solido, in attesa delle prossime tappe amministrative e non solo.