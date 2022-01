Pd-maggioranza, Siragusa: “Sanità? Attacchi da cuffariani e lombardiani, non c’è pudore”

Gela. “Alla maggioranza sarebbe bastato dire che abbiamo avuto ragione e che la decisione di chiudere la terapia intensiva è stata scellerata. Invece, ci attaccano sempre su un passato, che con noi ha poco a che vedere”. Il segretario cittadino Guido Siragusa, dopo la direzione del partito, di inizio settimana, torna a ribadire la linea dem, non accettando la “difesa” politica arrivata da più settori della maggioranza pro-Greco. “Crocetta? Ma quando era al governo della città, alcuni dei nostri attuali dirigenti, probabilmente non erano ancora nati. Abbiamo una dirigenza molto giovane e onestamente attaccarci su quanto fatto nel passato, non mi pare logico. Del resto, il centrosinistra, in Regione, ha governato solo per quattro anni. Invece, riceviamo attacchi da cuffariani e lombardiani, che dovrebbero loro spiegare le ragioni di una sanità cittadina rimasta al palo. Voglio ricordare – dice il segretario dem – che perlomeno con il governo Crocetta siamo riusciti ad attivare, a regime, la radioterapia, mentre oggi si tagliano servizi e si chiudono reparti. In città, gli ultimi importanti lavori pubblici sono stati realizzati dalla giunta del Pd, mi riferisco al lungomare e a via Omero. Questa giunta, invece, non è ancora riuscita a completare i cantieri del “Patto per il Sud” né a recuperare le somme che sono state tagliate”. Per Siragusa, anche sulla sanità locale, la maggioranza cerca di coprire le troppe incoerenze politiche.