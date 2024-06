Pd, “nomina in Ghelas a pochi giorni dal voto rimane del tutto inopportuna”

Gela. Non cambiano linea anche se per il sindaco Greco peccano di eccessiva “confusione” politica. I dem continuano a considerare “inopportuna” la nomina del neo amministratore Ghelas Guido Siragusa, ex segretario cittadino del partito. È stato scelto dal sindaco, a seguito della revoca (destinata ad essere impugnata) del manager Pietro Inferrera. “Avere rispetto per la democrazia e per la volontà popolare è la stella polare del Pd”, fanno sapere dalla struttura commissariale.