“Pd non ha dato svolta”, provocazione pro-Greco: “Critiche Tari? Richiamino Robilatte”

Gela. Li definiscono “ex alleati” e ancora adesso chiedono ai dem di chiarire la ragioni che li hanno indotti a lasciare l’alleanza del sindaco Lucio Greco. I capigruppo di maggioranza si schierano e alzano la voce, proprio contro i democratici. Dopo lo scontro in aula consiliare, durante il dibattito sulla Tari (provvedimento alla fine approvato nonostante il voto contrario dei consiglieri Pd), i pro-Greco cercano di delimitare il campo e si riferiscono anche all’ex assessore dem Grazia Robilatte, che prima dell’estate ha lasciato la giunta e le deleghe che aveva ottenuto, soprattutto quella ai rifiuti. Per i capigruppo di maggioranza, gli attacchi dem concentrati sulla Tari e indirizzati anche alla commissione consiliare bilancio sono “strumentali, fuorvianti e fuori luogo”. “Vogliamo sgombrare il campo dalla gran confusione creata dagli stessi consiglieri del Pd durante la seduta di approvazione dell’aliquota Tari, durante la quale hanno chiaramente dimostrato la loro scarsa attenzione e sensibilità nei confronti della città, non votando la riduzione della tassa del 50 per cento per le attività commerciali interessate dal lockdown – dicono i capigruppo di “Un’Altra Gela”, “Una Buona Idea”, “Libera-mente”, Udc, Forza Italia, “Impegno Comune” e l’indipendente Vincenzo Cascino – pur non volendo entrare nella sterile polemica intenzionalmente originata dal del Pd contro la commissione bilancio, peraltro interlocutore tirato in ballo ad arte in maniera inappropriata, non possiamo non evidenziare l’abnormità del comportamento dei consiglieri del Pd”. Le posizioni politiche dem, secondo gli ex alleati pro-Greco, arrivano dopo l’addio alla giunta e alla possibilità di incidere a livello amministrativo. La gestione del Pd dell’assessorato all’ambiente non avrebbe raggiunto i risultati previsti.