“Pd per la sfiducia e contro l’inceneritore”, Di Cristina: “Maggioranza non c’è più”

Gela. L’evolversi della crisi interna alla maggioranza del sindaco Lucio Greco non stupisce per nulla gli esponenti del Pd, che tre anni fa diedero fiducia al patto “arcobaleno”, a sostegno dell’avvocato, ma che ora sono tra i più convinti assertori della sfiducia. Una sintesi l’ha voluta fare il segretario provinciale Peppe Di Cristina, questa volta usando i suoi canali social. L’esponete dem, che per poco ha mancato il seggio all’Ars alle regionali di settembre e che si presenterà dimissionario all’assemblea del partito, ribadisce due punti essenziali: sfiducia alla giunta Greco e un netto no all’impianto per i rifiuti della Sicilia occidentale. “Siamo per la sfiducia, pensata e scritta da altri, perché di fatto non esiste più la maggioranza che ha eletto il sindaco Greco e pertanto la sfiducia verso chi non rappresenta la città è un atto politico conseguenziale. Siamo, da sempre e lo saremo per sempre, contro l’inceneritore in città – ha scritto – per tutte le motivazioni strutturali, ambientali e di salute, più volte evidenziate da più parti, anche perché pensiamo convintamente rappresenti l’ennesimo schiaffo alla città e ad un intero territorio”. Di Cristina scrive da “militante” del Pd e “da cittadino”. Si dice pronto a chiedere “una raccolta firme in piazza per entrambe le motivazioni, mettendoci come sempre la faccia, responsabilmente nel rispetto delle migliaia di persone che ci hanno votato”.