Pd perde il seggio all’Ars, Di Cristina pronto a lasciare la guida del partito: “Ho dato tutto”

Gela. Lo spoglio non si è ancora concluso ma il risultato del Pd, che perde il seggio per l’Ars, ha già prime ripercussioni. Il segretario provinciale Peppe Di Cristina, che era il punto di riferimento per la lista e che per poco ha dovuto arrendersi, è pronto a dimettersi. “Se non affronteremo gli errori fatti sarà ancora peggio, per questo chiederò la convocazione di un’assemblea per dare le mie dimissioni da segretario provinciale e permettere al mio partito di avviare un congresso vero e aperto in cui ci si possa confrontare, spero che altri prendano il mio esempio. Abbiamo bisogno di una fase di discussione importante per il destino di ognuno di noi. Io resto a dare il mio contributo da qualsiasi posizione e come sempre “non come chi vince sempre ma come chi non arrende mai”, ha scritto sulla sua pagina facebook, Con dati non ancora definitivi, in città Di Cristina ha ottenuto più di 1.400 voti e il Pd si attesta, per l’Ars, ad oltre 2 mila voti. In provincia, ha retto fino all’ultimo chilometro, ma i voti ottenuti da Giuseppe Catania, anzitutto nel fortino di Mussomeli, hanno fatto pendere la bilancia dalla parte di FdI, che ottiene il seggio insieme ai grillini del Movimento cinquestelle e a Forza Italia. Il Pd, reduce da risultati alle politiche non esaltanti anche a livello locale, perde e probabilmente si prepara ad una fase diversa, con l’obiettivo di un’alternativa per le prossime amministrative.