Pd-progressisti, primo incontro: dem, M5s, “Rinnova” e area di sinistra valutano eventuale percorso

Anche in vista delle amministrative del prossimo anno, dem e M5s sembrano voler sondare l’alleanza. “Ci sono delle interlocuzioni per cercare di fare un eventuale percorso al netto delle prese di posizione che negli anni sono state sempre del Pd – spiega il parlamentare Ars e coordinatore regionale M5s Nuccio Di Paola – prima di tutto deve esserci una visione comune. In alcune città, in Sicilia, stiamo andando insieme al Pd. Ma ci sono casi nei quali invece l’alleanza è con altre forze politiche. Con la segreteria Letta, a livello nazionale, il Pd fece errori madornali, che penso siano sotto gli occhi di tutti. Noi vogliamo aggregare quanto più possibile per battere chi sta governando in malo modo a livello nazionale, regionale e anche locale”. La mozione di sfiducia al sindaco Lucio Greco ma anche gli atti finanziari che dovrebbero arrivare in consiglio comunale potrebbero essere prove tecniche di una piattaforma politica comune. Quello di oggi, è stato un primo contatto ufficiale, che ha fatto seguito ad interlocuzioni informali. Il percorso però è ancora piuttosto lungo e già nelle scorse settimane non sono mancate osservazioni piccate rispetto al fatto che il gruppo di “Unità progressista” intenda esprimere l’eventuale candidato a sindaco. La segreteria dem guidata da Siragusa non sembra comunque intenzionata a far calare cortine di ferro, se il dialogo sarà alla pari.