Pd provinciale per la legge Zan, “è un provvedimento di civiltà”

“Oggi la storia è di dominio pubblico perché Malika, aiutata dalla sua compagna, ha fatto la scelta più coraggiosa e difficile di tutte, buttare i suoi panni sporchi, sudici di odio e violenza, in piazza. Ma quante storie, come queste, restano segrete? Quante persone soffrono perché non possono, per paura o pudore, esternare il loro amore? Quante vengono, quotidianamente, ferite per il loro, legittimo e intimo, orientamento sessuale? Ecco perché il Ddl Zan è necessario ed è una battaglia che appartiene a tutti, proprio perché i crimini di odio continuano, anzi aumentano e non possiamo combatterli sui social – dicono i dem – è una questione di libertà e di rispetto delle differenze e riguarda tutti. Bisogna trovare il modo di arrivare alla definizione definitiva del testo della legge Zan”.