Pd scrive a Musumeci, “open day vaccinali per over 18 anche con AstraZeneca”

Gela. Con la riduzione dei contagi, è l’ora di spingere sulle vaccinazioni degli over 18, attraverso open day da organizzare anche con le dosi di AstraZeneca, su base volontaria. Ne sono convinti i componenti della segreteria cittadina del Pd, che hanno già trasmesso dati e informazioni al gruppo del partito all’Ars, così che possa essere presentata un’interrogazione. I dem chiedono al presidente della Regione Nello Musumeci le ragioni della scelta di trasferire circa 100 mila dosi di AstraZeneca a Puglia e Veneto, sottraendo ai territori siciliani risorse, che secondo i democratici potevano essere usate per gli over 18. “Con stupore e grosso rammarico si apprende dell’avvenuta restituzione di circa 100.000 dosi di vaccino Vaxzevria (Vaccino COVID-19 AstraZeneca) alle regioni Puglia e Veneto. Questa circostanza è lesiva del diritto alla salute dei siciliani, che confidano nella scienza e sono pronti a sottoporsi alla somministrazione del vaccino AstraZeneca, che, come gli altri in circolazione, è raccomandato dal Ministero della Salute nonché dagli organi indipendenti nazionali e sovranazionali. Avallare lo scetticismo di una parte della popolazione e decidere di restituire le dosi senza preliminarmente effettuare degli open day per tutti gli over 18 (la circolare del 07.04.2021 del Ministero che ne approva l’utilizzo per la citata categoria) rappresenta una sconfitta per le istituzioni ed alimenta una psicosi ingiustificata ed ingiustificabile. D’altronde, lei presidente – si legge nella missiva redatta dalla segreteria cittadina del Pd – nel mese di aprile 2021 aveva chiarito quanto segue “è naturale che la condizione di allarme sia particolarmente elevata, ma abbiamo il dovere di credere agli scienziati che dicono che è più pericoloso non vaccinarsi piuttosto che vaccinarsi”. Dove è finita questa volontà? Come mai non ha pensato di dare la parola al resto delle categorie ancora escluse dalla vaccinazione? Perché non ha permesso a tutti gli over 18 di scegliere liberamente di sottoporsi alla somministrazione del vaccino AstraZeneca?”. Incentivare l’apertura ai vaccini per gli over 18, come spiega anche il portavoce locale dem Salvatore Russotto, garantirebbe una tutela maggiore per quella fascia della popolazione, in questa fase maggiormente colpita dal contagio.