Pd, “solidarietà a Pellegrino”: “Da due anni denunciamo una questione morale preoccupante”

“Lo denunciamo da due anni – spiega – non si può trascurare la questione morale che si fa sempre più preoccupante. Come Pd, speriamo che non ci sia ancora qualcuno che tenda a sottovalutarla o a negarla. Bisogna prendere una posizione netta e ferma. La criminalità, in qualsiasi sua forma, non può passare. Non sono ammesse parole ambigue o comportamenti che non siano di ferma condanna. Il Pd c’è e sarà sempre dalla parte di chi si oppone alla criminalità. La città non ritornerà al tragico passato”.