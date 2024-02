“Pd valuterà nomi in campo”, Arancio: “Lo Nigro candidato valido ma c’è un percorso nell’agorà”

Gela. Per l’agorà politica si avvicina la fase probabilmente decisiva, anche per comprendere se potrà assicurare una tenuta effettiva. Lunedì sera, tutti i pezzi della potenziale alleanza tra progressisti, civici e moderati, saranno a rapporto dal vicepresidente Ars Nuccio Di Paola, “garante” di un percorso che riserva più di qualche insidia. Per la prima volta, ci sono i nomi dei potenziali candidati: tre, soprattutto, l’ex parlamentare Ars Miguel Donegani, il civico Terenziano Di Stefano e il socialista Piero Lo Nigro (in rappresentanza del tavolo dei moderati). I dem, allo stato, non avanzeranno un’indicazione ufficiale. “Siamo in una fase nella quale c’è la nostra disponibilità – dice il commissario Giuseppe Arancio – ma valutiamo i nomi che ci sono in campo. Poi, c’è la novità di Lo Nigro, indicato dai moderati. Capiremo cosa ci verranno a dire all’agorà”. Il commissario dem non trascura la mossa dei moderati ma è assai prudente, dando priorità proprio all’agorà.