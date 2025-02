Pecoraro Scanio “Catastrofe climatica in Sicilia, servono interventi urgenti”

ROMA (ITALPRESS) – “Dopo la siccità, adesso le alluvioni: la provincia di Messina e l’intera Sicilia sono sempre più colpite dagli effetti devastanti della crisi climatica in atto. E’ evidente che la principale isola del Mediterraneo si trovi in una zona particolarmente delicata e vulnerabile al cambiamento climatico, eppure continuiamo ad assistere all’inerzia di chi dovrebbe prevenire e contrastare questi disastri. Servono misure straordinarie e un intervento immediato del Governo per sostenere la Sicilia con azioni concrete di adattamento e prevenzione e riduzione dei rischi climatici e idrogeologici”. E’ quanto dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde ed ex ministro dell’Ambiente, a seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito la provincia di Messina.“La lotta al dissesto idrogeologico e l’adozione di misure contro la siccità, che inevitabilmente tornerà nei prossimi mesi, devono diventare una priorità – aggiunge -. E’ una questione matematica: non possiamo più permetterci di sottovalutare l’impatto della crisi climatica. Dobbiamo contrastare con fermezza chi nega l’esistenza del cambiamento climatico, perchè questi irresponsabili e criminali sono complici delle tragedie e delle vittime che piangiamo oggi”.Pecoraro Scanio ribadisce inoltre la necessità di una transizione rapida verso il 100% di energia rinnovabile, eliminando progressivamente i combustibili fossili, e l’urgente attuazione di piani di adattamento che riducano i rischi derivanti dagli eventi climatici estremi: “Non possiamo più rimandare: è tempo di agire con decisione e responsabilità. Serve un cambio di passo immediato per garantire sicurezza ai cittadini e proteggere il nostro territorio dalle conseguenze sempre più drammatiche della crisi climatica”, sottolinea.– foto: screenshot da video ufficio stampa Fondazione UniVerde – (ITALPRESS).