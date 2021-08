Pecoraro Scanio “Con quasi 1000 km di costa, serve Sicilia plastic free”

ROMA (ITALPRESS) – Da Acitrezza a Marina di Modica passando per Siracusa e Noto. Alfonso Pecoraro Scanio presidente della fondazione Univerde e promotore della campagna #mediterraneodaRemare promossa con Marevivo e con l’adesione della Guardia Costiera e di Federcanoa rilancia l’appello #plasticfree dalla costa siciliana e incassa nuove adesioni.Dai lidi di Acitrezza nel Catanese a Fontane bianche e San Lorenzo nel Siracusano a Marina di Modica nel ragusano ecco nuove adesioni. Dai titolari di stabilimenti a turisti noti come l’ambasciatrice della Colombia in Italia Gloria Isabel Rios Ramirez e il presidente della Fiera di Roma Pietro Piccinetti, dal sindaco di Noto Corrado Bonfanti al deputato Nino Minardo, al responsabile di Siracusa Ecologica Giuseppe Patti al direttore del Modica Beach Resort Barnaba di Cugno Costa. “La Sicilia con oltre 1100 chilometri di costa – ha detto l’ex ministro – più 500 delle isole minori ha il record di quasi 1000 destinati alla balneazione quindi diffondere un rispetto del mare in imprese del settore e nei turisti locali e non è di grande importanza. Da oltre 10 anni facciamo eventi di mediterraneo da Remare nell’isola e a settembre parteciperò ad un evento di Marevivo proprio alle Eolie per premiare le migliori pratiche di tutela del Mediterraneo”. Pecoraro Scanio ha ringraziato per “tutte le nuove adesioni” e rilanciato “queste azioni di tutela e plasticFree devo riguardare tutti al di là di appartenenze politiche ,sociali o culturali . Occorre unità per difendere il nostro Mediterraneo”.(ITALPRESS).