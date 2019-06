Pedalata di ciechi ed ipovedenti in risciò, Mosca: vogliamo i trasporti

Gela. Pedalata in risciò stamattina per i ciechi e ipovedenti della provincia di Caltanissetta. L’evento è stato anche occasione per accendere i riflettori sulla mancanza del servizio di trasporto a loro dedicato. Oggi, alla presenza dei vertici nazionali e provinciali dell’Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti, rispettivamente di Mario Barbuto (presidente nazionale) e Alessandro Mosca (presidente provinciale), e del vice sindaco Terenziano Di Stefano, una corteo festoso si è radunato in piazza Sant’Agostino per iniziare una pedalata attraversando i punti nevralgici della città, scortati dalla polizia municipale.