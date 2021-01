Pedone investito gravemente da uno scooterista in via Crispi

Gela. Grave incidente stradale questa sera in via Francesco Crispi, all’altezza dello svincolo con via Perugia. Uno scooterista ha investito un pedone che con tutta probabilità – secondo quanto riferito da alcuni testimoni – avrebbe attraversato la strada senza guardare chi proveniva. Malgrado il giovane centauro ha fatto di tutto per evitarlo, visto che si trovava in discesa dopo il curvone, l’impatto è stato violento. Il pedone è caduto sull’asfalto battendo anche la testa e perdendo i sensi, finendo contro un’auto in sosta. L’ambulanza del 118 è intervenuta dopo pochi minuti per soccorrere lo sfortunato pedone.