Pef approvato, dem in aula: Orlando, “nessuna stampella la città merita servizio rifiuti efficiente”

Gela. I consiglieri di centrosinistra, al pari dei civici di “Una Buona Idea”, sono rimasti in aula durante il dibattito per il Piano economico finanziario del nuovo servizio rifiuti. I civici Davide Sincero e Rosario Faraci, come avevano già preannunciato i dirigenti del movimento, si sono espressi a favore dello strumento che consentirà all’amministrazione comunale di sottoscrivere il contratto attuativo con Impianti Srr, l’in house destinata a prendere il posto di Tekra. Dem e progressisti, invece, si sono astenuti, mantenendo comunque il numero legale, fondamentale per non andare incontro ad una successiva seduta. Il centrodestra, assolutamente intransigente, ha lasciato l’aula contestando la legittimità della seduta e le ragioni della convocazione d’urgenza. Per il dem Gaetano Orlando non c’è nessuna “stampella” a sostegno della giunta.