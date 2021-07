Pef e Tari in aula, commissione bilancio: “Tempi troppo ridotti viene meno controllo”

“Preso atto della tempistica di trasmissione degli atti e considerata l’impossibilità di esercitare il ruolo di controllo e di indirizzo per quanto di propria competenza, la III commissione consiliare permanente – si legge nella nota firmata dal presidente Grisanti – invita codesto ufficio di presidenza ad inoltrare formale reclamo agli uffici competenti stigmatizzando l’accaduto”. Un altro preludio alla seduta di questa sera, che fa capire come il cambio di rotta, con il passaggio in consiglio comunale del piano economico finanziario e della Tari, sicuramente ha creato confusione negli uffici del municipio e metterà alla prova una maggioranza, che si trova a dover dire di sì, anche per non aprire altre maglie, comprese quelle delle casse comunali.