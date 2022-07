Pef e Tari, ultima chiamata per i pro-Greco: mercoledì in aula in cerca dei numeri

Gela. In attesa dei numeri, che in queste settimane non ci sono stati, in aula consiliare si ritorna mercoledì. L’ordine del giorno avrà poche variazioni, visto che l’obiettivo della maggioranza sarà approvare il piano economico finanziario sui rifiuti e il provvedimento per le tariffe Tari. Si prevedono, anche in questo caso, tentativi di arrivare ad un’autosufficienza che al momento i pro-Greco sembra non abbiano. Pef e Tari vanno approvati entro fine luglio e possono essere il prologo politico alla “maratona” degli atti finanziari. Tra i primi, all’assise civica dovrebbe arrivare il consuntivo, quasi fondamentale per cercare di rafforzare la batteria dei dirigenti, che in municipio perde pezzi. Poi, dovrebbe essere la volta del bilancio di previsione e degli atti propedeutici. A differenza dello scorso anno, quando si arrivò all’approvazione prima della pausa estiva, potrebbe volerci più tempo. Il lavoro degli uffici è in corso, anche se non sembra così facile stringere per il voto entro le prossime settimane. Anzitutto, la maggioranza dovrà dimostrare di poter mettere insieme i numeri necessari a portare a casa Pef e Tari, almeno in seconda convocazione. Tra le fila dei pro-Greco, infatti, c’è già chi è proiettato all’eventuale seduta di giovedì, quando ci vorrà una soglia inferiore di sì per far passare i due atti. L’opposizione non sembra intenzionata a fare da sostegno, permettendo così ai pro-Greco di superare i tanti tentennamenti.