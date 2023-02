Pef e tariffe Tari, Di Dio: “Servirà l’opposizione, Srr deve versare royalties alla città”

Gela. Il Pef per il servizio rifiuti sarà probabilmente il primo vero atto finanziario che l’assise civica troverà sul proprio percorso. La crisi in atto ha per ora azzerato tutto il resto. In settimana, si sono tenuti incontri tra capigruppo e amministrazione comunale. Il piano economico finanziario, che questa volta è stato strutturato sul servizio in house ancora non avviato, ha un’entità economica decisamente superiore, fino a quindici milioni di euro. L’amministrazione ha chiesto un’efficienza maggiore e più servizi, per superare definitivamente l’esperienza Tekra, che si trascina da anni sempre in proroga. Soprattutto dall’opposizione arrivano i principali dubbi, alimentati dalla recente audizione dei vertici di Impianti Srr, la società che ha ottenuto l’affidamento. “Convincere i consiglieri di opposizione penso sia molto importante – dice l’indipendente Luigi Di Dio – per approvare il Pef servono i numeri e potremo averli solo con l’opposizione. Non so dire se questo potrà accadere, bisognerebbe chiederlo al sindaco e all’assessore all’ambiente. Diversi consiglieri ritengono che il Pef e le tariffe Tari non si possano affrontare in aula senza che prima si proceda con la stipula del contratto. Il dirigente, invece, richiamando decisioni della Corte dei Conti, è certo che il contratto non si possa sottoscrivere senza prima l’approvazione del Pef e delle tariffe Tari. E’ normale che per un servizio migliore ci sarà l’aumento delle tariffe. Altrimenti, dovremmo assumerci la responsabilità di lasciare la città in queste condizioni e con un servizio che non è più in linea con le effettive esigenze. Sul Pef, il consiglio è chiamato ad una presa d’atto. Ormai, sono Arera ed Srr a definirlo”. Secondo Di Dio, non è solo una questione politica ma anche “di gestione”. Il consigliere indipendente, che è nel gruppo pro-Greco, sta intanto lavorando ad una proposta che formalizzerà attraverso una mozione.