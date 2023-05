Pef ok, Srr delibera: “A Gela con contratto attuativo subito pulizia straordinaria”

Gela. Il Piano economico finanziario del nuovo servizio rifiuti che ha visto la luce questa mattina sarà la chiave di volta dell’avvio del rapporto con l’in house Impianti Srr, che si occuperà delle attività. Si mette fine al decennio Tekra, andato avanti quasi esclusivamente in proroga. Mentre in consiglio comunale arrivava il sofferto voto favorevole al Pef, il cda della Srr4, presieduto dal sindaco di Mazzarino Vincenzo Marino, ha deliberato che in città e a Piazza Armerina, già prima dell’avvio ufficiale, si procederà con un periodo di pulizia straordinaria. “Questo avverrà non appena sarà siglato il contratto attuativo – dice il presidente Marino che ha concordato l’intervento con il manager di Impianti Giovanna Picone – procederemo con interventi di pulizia straordinaria già prima dell’avvio vero e proprio”. Domani, proprio in municipio a Mazzarino, i vertici delle due società si confronteranno con le organizzazioni sindacali per la procedura di assorbimento diretto dei lavoratori della raccolta rifiuti. La clausola sociale e l’opzione ormai fatta propria da Srr e Impianti Srr, che in questo modo potranno assumere i lavoratori che già si occupano del servizio nei Comuni dell’ambito e quelli di Gela, che attendono il passaggio definitivo.