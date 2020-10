Pef rifiuti, incontro Srr per formare funzionari dei Comuni: “E’ fondamentale”

Gela. A Palazzo di Città, non sono mancate le polemiche, aspre, sulla Tari e sul Piano economico finanziario per il servizio rifiuti non ancora approvato. Il Pef verrà redatto, nella versione definitiva, attraverso un consulenza esterna, disposta dal settore ambiente del Comune. Nel provvedimento, il dirigente Grazia Cosentino, tra le altre cose, fa riferimento alla scarsità numerica del personale a disposizione e al fatto di dover adeguare il Pef alle nuove linee dettate da Arera. I vertici della Srr4, su iniziativa del neo presidente Filippo Balbo, sembrano invece orientati alla formazione del personale interno ai Comuni, proprio per fare in modo di avere funzionari che possano definire i Pef, poi sottoposti alla valutazione della stessa Srr e dell’Arera, prima dell’approvazione dei consigli comunali. Così, per venerdì mattina, nell’aula consiliare del Comune di Butera, Balbo ha organizzato un incontro pubblico, aperto ai funzionari dei Comuni della Srr4 che potranno confrontarsi con i tecnici della romana Golem Net srl, società specializzata nei servizi alla pubblica amministrazione e tra questi nelle procedure per la redazione dei nuovi Pef.