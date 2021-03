Pef rifiuti, unica società per tutti i Comuni: Srr tenta di chiudere su piano economico

Gela. Un’unica società, la romana Golem net srl, per fare da supporto a tutti i Comuni della Srr per la redazione del piano economico finanziario 2021. Il Pef definisce il costo effettivo del servizio rifiuti e la decisione è stata formalizzata dalla Srr4, con un provvedimento condiviso dal presidente Filippo Balbo e dal responsabile dell’area tecnica, l’ingegnere Grazia Cosentino, che è anche dirigente del settore ambiente del Comune di Gela. L’attività di consulenza, in favore di tutti i Comuni dell’ambito, compreso quello di Gela, è ritenuta necessaria per arrivare alla redazione di Pef che siano in linea con le nuove disposizioni dell’Arera. Sul finire dello scorso anno, il Pef 2020 del Comune di Gela non passò dalla votazione del consiglio comunale, nonostante altri enti della Srr abbiano invece optato per un percorso differente, con il voto delle rispettive assemblee civiche. I tecnici del settore bilancio e il segretario generale di Palazzo di Città spiegarono che le tariffe rimaste invariate e l’approvazione della Tari rendevano non necessaria la votazione del Pef da parte del consiglio. Questa volta si tenterà di condividere un percorso unitario, attraverso il supporto della società individuata dai vertici della Srr. Il servizio verrà coperto con una somma di poco superiore ai 13 mila euro.