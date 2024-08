Pellegrinaggio in onore di San Rocco, venti chilometri a piedi da Gela a Butera

Gela. Torna il pellegrinaggio annuale in onore di San Rocco tra Gela e Butera. Il raduno dei fedeli è previsto per domani (15 agosto) alle 23,15 dalla rotonda di via Butera in città. La processione religiosa durerà circa quattro ore con arrivo in piazza Dante, nel piazzale antistante il municipio. Ad accogliere i fedeli i ragazzi del comitato “San Rocco” retto da padre don Emiliano Di Menza.