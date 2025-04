Pellegrino con FI e Tesauro, è candidato al consiglio provinciale con gli azzurri

Gela. Se l’area progressista e civica si sta consolidando intorno alla candidatura alla presidenza della Provincia del sindaco Terenziano Di Stefano, con il progetto di “Alternativa”, tra le file del centrodestra il contesto pare più incerto, data la presenza di due candidati d’area, i sindaci Conti e Tesauro, rispettivamente primi cittadini di Niscemi e Caltanissetta. Proprio nel centrodestra si colloca uno dei consiglieri comunali gelesi che ha ufficializzato la discesa in campo per la competizione di fine mese. Gabriele Pellegrino, che alle amministrative ha supportato, al ballottaggio, il candidato di centrodestra Cosentino e al primo turno l’alleanza per Scerra, sempre in quest’ambito politico, fa parte della lista forzista per Tesauro. Le voci si susseguivano da qualche giorno e con il deposito di oggi, Pellegrino rappresenterà la lista FI per Tesauro. Da qualche tempo, il suo nome è accostato a Forza Italia e in consiglio comunale ha spesso avviato iniziative con l’altro esponente del partito, il vicepresidente del consiglio comunale Antonino Biundo.