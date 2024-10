Pellegrino e Biundo: “Aumenti delle indennità in un conto per le famiglie in difficoltà”

“Se ci sarà l’assenso al conto corrente dedicato per le famiglie in difficoltà, siamo pronti a votare la proposta della giunta per le indennità – aggiungono – altrimenti, saremo del tutto contrari”. Per i due esponenti dell’opposizione di centrodestra, infine, a meravigliare è l’azione dei grillini del Movimento cinquestelle. “Sostengono un teatrino dell’aumento delle indennità, peraltro solo fino a dicembre, dopo che per anni hanno fatto le barricate contro gli sprechi della politica. Questa è coerenza? Siamo convinti che sosterrano la proposta del supporto alle famiglie in difficoltà”, concludono.