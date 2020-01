“Pellegrino era il nuovo capoclan degli Emmanuello”, blitz “Falco”: chiesti più di 170 anni di carcere

Gela. I capi storici di Cosa nostra locale avevano puntato tutto sul trentacinquenne Gianluca Pellegrino. Figlioccio di Francesco Vella (poi diventato collaboratore di giustizia), già in carcere su Pellegrino avrebbe deciso di contare anche Alessandro Barberi, che ritornato in libertà assunse il ruolo di reggente provinciale. “In carcere ci fu l’avvicinamento tra Barberi e Pellegrino – ha detto in aula nel corso di una lunghissima requisitoria il pm della Dda di Caltanissetta Matteo Campagnaro – Barberi gli regalò dei vestiti e Pellegrino era uno dei pochi ad essere mantenuto, durante la detenzione, con i soldi della famiglia di mafia”. Il pubblico ministero ne ha chiesto la condanna a ventisette anni e sette mesi di detenzione. Pellegrino fu la figura di spicco dell’intera inchiesta “Falco”, accusato di voler ricostruire il gruppo mafioso degli Emmanuello, decimato dagli arresti, dalle collaborazioni con la giustizia e dalla morte del capo indiscusso, Daniele Emmanuello. Per il magistrato, il “cursus honorum” di Pellegrino avrebbe tracciato il suo destino criminale. “Era il capoclan degli Emmanuello”, ha continuato. Vecchi e nuovi affiliati lo avrebbero scelto anche per imbastire affari con i capi delle altre famiglie. “Sono stati ricostruiti gli incontri con Roberto Di Stefano, che comandava i Rinzivillo – ha spiegato ancora il pm – e con Emanuele Cascino, che faceva riferimento agli Alferi”. Pellegrino avrebbe organizzato un folto gruppo, soprattutto di giovani leve, capace di gestire un vasto traffico di droga e controllare le attività dei servizi di sicurezza nei locali notturni. Le famiglie locali avrebbero progettato di mettere a posto gli esercenti del mercato settimanale. Un affare che però non sarebbe andato in porto. Al trentacinquenne, che ha assistito alla requisitoria in videocollegamento, sono state addebitate anche diverse estorsioni, messe a segno non appena iniziò ad essere inserito nel gruppo di Cosa nostra. “Agiva con Davide Trubia – ha spiegato Campagnaro – non era un semplice picciriddu. Chiese a Vella di poter girare”. Sono pesanti le richieste avanzate dal pm e non solo per Pellegrino. Sono state chieste condanne per tutti gli imputati ritenuti vicini al presunto capo. Si sarebbero occupati principalmente della gestione del traffico di droga. A Pellegrino viene addebitato anche l’incendio della Mini Cooper di proprietà dell’imprenditore Valerio Longo, a sua volta considerato vicino ai Rinzivillo. Per questo fatto, invece, è stata chiesta l’assoluzione nei confronti di Orazio Tosto e Nicolò Ciaramella. Per entrambi, l’accusa ha comunque indicato la condanna per altri capi di imputazione.