Pellegrino: “Escluso no a priori su candidatura Federico, Greco? Non mi ha mai coinvolto”

Gela. La disponibilità l’avevano già formalizzata, subito dopo l’adesione al gruppo politico del presidente Nello Musumeci, e ora la confermano. Gli ex “Avanti Gela” non si tirano indietro e ritengono di avere tutte le carte in regola per rimanere in lizza, in vista delle prossime regionali. DiventeràBellissima e Fratelli d’Italia, salvo sorprese, sosterranno un’unica lista e chiaramente non potrà esserci spazio per tutti. Gli esponenti del partito della Meloni hanno già fatto capire che considerano quasi naturale avere un proprio candidato locale, che sia loro diretta espressione. Non accetterebbero soluzioni alternative, come quella che porta a DiventeràBellissima e all’ex parlamentare regionale Pino Federico, che se ci saranno tutte le condizioni è già pronto a riproporsi. “La disponibilità ci è stata chiesta e l’abbiamo data – dice il consigliere comunale Db Gabriele Pellegrino – chiaramente, non siamo noi a decidere. Se i vertici di DiventeràBellissima e quelli di Fratelli d’Italia dovessero decidere per soluzioni differenti, ne prenderemo atto, senza voler calpestare i piedi a nessuno. Noi una scelta l’abbiamo fatta e non vogliamo occupare posti, togliendoli ad altri. Se in Fratelli d’Italia non c’è ancora un’uniformità di vedute sul candidato, non è colpa nostra. Rispetteremo le decisioni che saranno assunte ma non possiamo essere d’accordo con un no a priori alla candidatura di Federico, che negli ultimi dodici anni, piaccia o meno, ha sempre dimostrato di arrivare ad oltre seimila preferenze”. Pellegrino e l’ex parlamentare Ars Federico hanno aderito lo scorso anno al progetto politico di Musumeci, lasciando l’esperimento di “Avanti Gela”. Ora, il nodo si pone su scelte che saranno comunque prese nelle stanze dei vertici di Db e FdI. Il consigliere, inoltre, conferma la collocazione all’opposizione del partito, non rivedendosi nelle scelte della giunta Greco. “Onestamente, ho sempre dato l’apertura ma non sono mai stato coinvolto – dice ancora – non ho chiesto nulla ma ero solo disposto a dare un sostegno, sempre dall’opposizione, anche se è una definizione che non mi piace. Invece, il sindaco non ha mai coinvolto proprio l’opposizione. Nelle commissioni si lavora in sinergia. Per il resto, invece, non c’è mai stato un dialogo, proprio perché il sindaco ha scelto di non dialogare”.