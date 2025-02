“Pellegrino in confusione”, Greco: “Mia giunta mai con M5s, ci critica e poi elogia progetti”

Gela. Nel centrodestra locale non tutti hanno visioni politiche uniformi, soprattutto rispetto a ciò che è stato con l’ex giunta Greco, che per tanti si ripropone nella composizione dell’attuale amministrazione. Il consigliere comunale di “Avanti Gela” Gabriele Pellegrino, ieri come abbiamo riportato, ha indicato l’ex amministrazione come “fallimentare”, ribadendo che la giunta Di Stefano è in continuità con la precedente. L’ex sindaco Greco spiega che Pellegrino “va in confusione”. “Forse il consigliere comunale Pellegrino non si è reso conto, ieri, di aver rilasciato dichiarazioni confusionarie e palesemente contraddittorie. Non può infatti affermare che l’attuale amministrazione è in perfetta continuità con la mia e sostenere contemporaneamente che è una giunta a trazione cinquestelle – spiega Greco – perché tutti infatti sanno che la mia giunta non aveva nulla a che vedere con i post-grillini”.