Pellegrino: “Maggioranza imploderà sugli assessorati, sindaco ostaggio degli alleati”

Gela. “Sugli assessorati, la maggioranza imploderà. Al sindaco, di sicuro, non quadreranno i conti. Ci sarà comunque qualche scontento. Fino ad oggi, Greco ha solo preso tempo, anche perché è chiaramente ostaggio della sua coalizione”. Il consigliere comunale Gabriele Pellegrino, da alcuni mesi passato ufficialmente al gruppo di “DiventeràBellissima”, ma ancora sotto le insegne di “Avanti Gela”, è convinto che l’azione dell’amministrazione comunale risentirà di logiche politiche, che potrebbero affossare i progetti. “Dopo oltre due anni – dice ancora – escludo che possa esserci un cambio di rotta. Noi, siamo sempre stati disponibili a supportare atti che possano dare maggiore sviluppo alla città, ma non ci sono. Mancano, perché non c’è la capacità di produrli. La nostra non è mai stata un’opposizione a prescindere. Il sindaco deve fare i conti con problemi politici. Vorrei capire come farà a gestire la situazione degli assessorati. Da un anno, ha consentito al Comune di risparmiare circa duemila euro mensili, mantenendo la delega all’ambiente e ai rifiuti. Però, i risultati non ci sono. Non è stato fatto nulla, basta fare un giro per la città. Tutti i suoi alleati attendono riconoscimenti e qualcuno inevitabilmente ne rimarrà fuori”. Per Pellegrino, sono tanti i punti irrisolti, servizi carenti, nessuno sviluppo nell’iter del maxi progetto agrofotovoltaico e anche la presunta acquisizione della Torre di Manfria (altra procedura considerata del tutto carente e senza fondamento).